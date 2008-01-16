Посла Польши в Украине позвали в МИД на разговор про границу и футбол

16 января с.г. Директор департамента консульской службы МИД Украины Борис БАЗИЛЕВСКИЙ встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Яцеком КЛЮЧКОВСКИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время встречи Б.БАЗИЛЕВСКИЙ выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся на пунктах пропуска через общую государственную границу после присоединения Польши к Шенгенскому соглашению и отметил необходимость активизации переговорного процесса и скорейшего заключения двустороннего соглашения о правилах местного приграничного движения.

Со своей стороны, Я.КЛЮЧКОВСКИ сообщил о настроенности польской стороны провести в январе с.г. переговоры относительно согласования проекта указанного соглашения с целью его подписания в феврале с.г.

В ходе беседы состоялось также обсуждение вопросов об обеспечении условий работы Генерального консульства РП в г. Львов и создание благоприятных условий для посещения болельщиками матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу „Евро-2012”.