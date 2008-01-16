Посла Украины в Польше заверили, что проблемы на границе поляков тоже волнуют

По инициативе украинской стороны состоялась встреча Посла Украины в Польше Александра МОЦИКА с руководителем Канцелярии председателя Совета Министров Республики Польша Томашем АРАБСКИМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, во время беседы посол проинформировал Т.АРАБСКОГО об актуальном состоянии украинско-польских отношений, развитии двустороннего сотрудничества в конкретных отраслях, в частности торгово-экономической и инвестиционной, сотрудничества в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Польская сторона была также поставлена в известность о ратификации украинским парламентом соглашений между Украиной и ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии и было высказано убеждение, что эти документы открывают путь для дальнейшей либерализации визового режима между Украиной и Евросоюзом.

Содержательно обсуждался вопрос активизации контактов между правительствами двух стран, в частности, проведение в ближайшее время официальных визитов в Украину министра иностранных дел Польши Радослава СИКОРСКОГО и председателя Совета Министров Республики Польша Дональда ТУСКА.

С украинской стороны была выражена обеспокоенность ситуацией на общей границе, которая сложилась после присоединения Польши к Шенгенской зоне. В этом контексте отмечена исключительная важность скорейшего заключения двустороннего Соглашения о правилах местного пограничного движения и обеспечения ее надлежащей имплементации. Кроме того, посол отметил необходимость проведения консультаций по вопросам возобновления совместного пограничного и таможенного контроля, решения других неотложных вопросов украинско-польской границы.

Руководитель Канцелярии председателя Совета Министров Польши подтвердил наличие четкой политической воли польского правительства относительно урегулирования всех проблемных вопросов функционирования государственной границы и выразил убеждение, что упомянутое украинско-польское Соглашение будет подписано в ближайшее время.