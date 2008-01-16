Шуфрич уже знает, как можно сбросить Яценюка?

Член парламентской фракции Партии регионов Нестор Шуфрич считает, что спикер Верховной Рады Арсений Яценюк вышел за рамки своих полномочий, когда подписал совместное письмо Генсеку НАТО относительно присоединения к Плану действий по получению членства в НАТО.

Верховная Рада не принимала решения относительно этого вопроса и не уполномачивала Яценюка подписывать какие-либо документы, уточнил депутат. По его мнению, как председатель Верховной Рады Яценюк не имел никаких конституционных прав подписывать совместное письмо Генсеку НАТО без соответствующего решения парламента.

«Я хочу еще раз напомнить народному депутату, подчеркиваю, именно одному из 450 народных депутатов Яценюку, что от имени Верховной Рады он имеет право подписывать документ только после того, как Верховная Рада приняла соответствующее решение, - приводит слова Шуфрича сайт Партии регионов. - К сожалению, это та ситуация, когда парламент будет обязан дать оценку действиям одного из своих коллег, народному депутату, которому временно доверено руководить заседаниями Верховной Рады, и не более. Жаль, что Арсений Яценюк так и не понял, что он уже даже не министр иностранных дел, а председатель всей Верховной Рады».

Нардеп добавил, что он будет инициировать перед фракцией Партии регионов рассмотрение этого вопроса в Верховной Раде и требовать от Яценюка отозвать свою подпись. «В противном случае возникает вопрос о соответствии Арсения Яценюка занимаемой должности, - уточнил Шуфрич. - Кроме этого, не может не возмущать тот факт, что о существовании подобного документа Украина узнала от представителя Сената США».