После побоища в Донецке «УДАР» требует уволить начальника милиции области

Об этом заявил председатель Донецкой областной организации партии Егор Фирсов.

«Убийство двух человек и десятки пострадавших во время нападения пророссийских сепаратистов на участников митинга за единую Украину в Донецке, показало неспособность или нежелание власти защищать патриотично настроенных граждан Украины в государстве Украина. Российские провокаторы и их криминальные пособники в Донбассе устроили настоящий террор в центре Донецка. Анализ произошедшего показывает, что они изначально шли на преднамеренные убийства патриотов», - считает он.

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По мнению Фирсова, все события были предсказуемы и милиция обязана была предотвратить столкновения и убийства.

«Преступники бесчинствуют уже не первый день. Их личности давно должны быть установлены милицией, их организаторы известны всем. Тем не менее, двое убитых и десятки пострадавших, уничтожение и глумление над государственной символикой Украины… и полное бездействие правоохранителей. Мы возлагаем ответственность за пролившуюся кровь и смерти двух человек на главу Донецкой обладминистрации Сергея Таруту и непосредственно главу ГУМВД Донецкой области Константина Пожидаева, назначенного по рекомендации Таруты. Адекватной реакцией на эти события может быть только отставка руководителя Управления МВД Донецкой области К. Пожидаева и замена всего высшего руководства милиции Донецка», - считает глава областной организации партии.

Фирсов требует от Таруты немедленного обращения к министру внутренних дел Арсену Авакову с ходатайством об увольнении Пожидаева. Иначе он будет считать Таруту соучастником преступления.

«Мы требуем немедленной реакции на события в Донецке министра внутренних дел А. Авакова. Если у министра дефицит профессиональных, патриотичных кадров, то мы готовы представить свою кандидатуру на пост главы УМВД области, которая, уверены, справится с задачей защиты граждан и нейтрализации пророссийских боевиков. В случае игнорирования наших требований мы будем апеллировать к Майдану, и напрямую обращаться к людям с призывом требовать отставки министра внутренних дел, допустившего убийства патриотов Украины в Донецке», - резюмировал глава партии «УДАР».

Напомним, вчера, 13 марта, в результате нападения пророссийских активистов на митинг в поддержку соборности Украины погибли 2 человека и около 50 получили травмы.