В Донецке собирают массовый АнтиМайдан, чтобы отвлечь внимание от референдума в Крыму
В соцсети ВКонтакте появилось открытое письмо жителей Донбасса с призывами к жителям восточных областей собрать 15 марта 50000 тысяч человек на Антимайданы, чтобы дать возможность Крыму провести референдум.
"Собираем людей, Донецк, Шахтерск, Макеевка, Горловка, Енакиево, Мариуполь, все близлежащие, не по сетям, только реал, друзья знакомые, родственники, через соц сети связуемся с областными центрами Луганск, Харьков, они так же собирают у себя, дата 15.03.14 в Донецке на пл. Ленина, стягивать людей можно с 13.03, можно брать с собой палатки, консервы на 3 дня, сбор на Ленина, местные помогают с едой. Нужно собрать не менее 50000 чел. Работаем по майдану, захват, баррикады, губернаторов в отставку. Подарим Крыму 16 число, оттянем силовиков на себя, Не меньше 50000, иначе опять будет прогулка с флагами!", - говорится в сообщении в сообществе НОД в Украине.
В сообществе 56 тысяч участников.
В другом сообществе - Народное ополчение Донбасса (Павел Губарев) также призывают жителей региона собраться на митинги против евроинтеграции и "бандеровской фашистской нечисти", которая оккупировала Киев.
"Жители Донбасса! Завтра и послезавтра – 15 и 16 марта – мы должны с вами снова заявить об этом! Мы должны снова собраться вместе на площади Ленина в 12:00 и показать свое единство воли и духа! Мы не должны уподобляться нацистким выродкам и устраивать погромы и побои. Мы не хотим, чтобы наш красивый город превратился в руины, так как это произошло с центром Киева. Мы любим наш город! Мы любим наш Донбасс! Мы – русские! Мы – великая культура наших предков, которые защищали нашу Родину от любых заграничных супостатов. Теперь мы должны дать свой отпор «евроинтеграторам» и показать им нашу многочисленность и сплоченность, от которой у них будут трястись коленки!
Друзья и соратники! 15-16 марта - особенно важные для нас дни. Крым поставит жирную точку в отношениях с бандеровцами, став плацдармом и нашего освобождения. Донбасс должен максимально поддержать Крым. Все идем на площадь Ленина в 12:00! Зовите всех! Не должно остаться ни одного равнодушного! Все на митинг 15 и 16 марта!", - говорится в обращении.