В Донецке собирают массовый АнтиМайдан, чтобы отвлечь внимание от референдума в Крыму

"Собираем людей, Донецк, Шахтерск, Макеевка, Горловка, Енакиево, Мариуполь, все близлежащие, не по сетям, только реал, друзья знакомые, родственники, через соц сети связуемся с областными центрами Луганск, Харьков, они так же собирают у себя, дата 15.03.14 в Донецке на пл. Ленина, стягивать людей можно с 13.03, можно брать с собой палатки, консервы на 3 дня, сбор на Ленина, местные помогают с едой. Нужно собрать не менее 50000 чел. Работаем по майдану, захват, баррикады, губернаторов в отставку. Подарим Крыму 16 число, оттянем силовиков на себя, Не меньше 50000, иначе опять будет прогулка с флагами!", - говорится в сообщении в сообществе НОД в Украине.

В сообществе 56 тысяч участников.

В другом сообществе - Народное ополчение Донбасса (Павел Губарев) также призывают жителей региона собраться на митинги против евроинтеграции и "бандеровской фашистской нечисти", которая оккупировала Киев.

"Жители Донбасса! Завтра и послезавтра – 15 и 16 марта – мы должны с вами снова заявить об этом! Мы должны снова собраться вместе на площади Ленина в 12:00 и показать свое единство воли и духа! Мы не должны уподобляться нацистким выродкам и устраивать погромы и побои. Мы не хотим, чтобы наш красивый город превратился в руины, так как это произошло с центром Киева. Мы любим наш город! Мы любим наш Донбасс! Мы – русские! Мы – великая культура наших предков, которые защищали нашу Родину от любых заграничных супостатов. Теперь мы должны дать свой отпор «евроинтеграторам» и показать им нашу многочисленность и сплоченность, от которой у них будут трястись коленки!

Друзья и соратники! 15-16 марта - особенно важные для нас дни. Крым поставит жирную точку в отношениях с бандеровцами, став плацдармом и нашего освобождения. Донбасс должен максимально поддержать Крым. Все идем на площадь Ленина в 12:00! Зовите всех! Не должно остаться ни одного равнодушного! Все на митинг 15 и 16 марта!", - говорится в обращении.