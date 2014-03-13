Возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке Яценюка встретил местный Майдан

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк прибыл в Нью-Йорк, где сегодня выступит на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Как сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, у штаб-квартиры ООН Яценюка встретил нью-йоркский Майдан. Активисты местного Майдана скандировали «Слава Украине!», «Putin, hands off Ukraine» («Путин, руки прочь от Украины!”). Читайте такжеПервый визит Яценюка в качестве премьер-министра Украины в США Вместе с Яценюком майдановцы Нью-Йорка спели гимн Украины. Как отмечают местные активисты, Майдан в Нью-Йорке был создан 1 декабря.

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