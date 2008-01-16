В НУ-НС говорят, что депутатские льготы на удивление архаичны

«Среди депутатских льгот, которые существуют сегодня, есть настолько архаичные, что даже удивление берет. Они не выдерживают никакой критики, потому что по сути своей аморальны. Идет речь, например, о бесплатном отдыхе в санаториях, о многочисленных компенсациях – «за тяжелую работу» и другие. Неописуемо позорное явление – «депутатские» бесплатные квартиры в Киеве или, как альтернатива, денежная компенсация за недополученное жилье народному избраннику. Это все никоим образом не способствует эффективности работы народных депутатов – следовательно, «льготы ради льгот» должны быть отменены», - заявил в эксклюзивном комментарии официальному сайту блока НУ-НС народный депутат Владислав Каскив.

По мнению политика, в отличие от немотивированных преференций, депутаты могут претендовать разве что на обеспечение условий надлежащего выполнения служебных обязанностей. «Нельзя отменять институт помощников народных депутатов – это не является льготой. Также депутат должен иметь возможность перемещаться по стране по служебным делам. Если где-то произошла авария, или какой-то кричащий факт наподобие рейдерского захвата предприятия, и поступило обращение о необходимости присутствия депутата на месте событий и применения им своих полномочий, - государство должно обеспечить такое присутствие. Но это – нюансы, которые не имеют серьезного публичного значения», - отметил Каскив.

«Хочу особенно подчеркнуть, что вопрос льгот касается не только депутатов, но и многих других государственных служащих. Однако, начинать нужно с себя», - акцентировал политик.