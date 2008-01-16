В НУ-НС говорят, что депутатские льготы на удивление архаичны
Не выдерживают никакой критики...
|Владислав Каскив
По мнению политика, в отличие от немотивированных преференций, депутаты могут претендовать разве что на обеспечение условий надлежащего выполнения служебных обязанностей. «Нельзя отменять институт помощников народных депутатов – это не является льготой. Также депутат должен иметь возможность перемещаться по стране по служебным делам. Если где-то произошла авария, или какой-то кричащий факт наподобие рейдерского захвата предприятия, и поступило обращение о необходимости присутствия депутата на месте событий и применения им своих полномочий, - государство должно обеспечить такое присутствие. Но это – нюансы, которые не имеют серьезного публичного значения», - отметил Каскив.
«Хочу особенно подчеркнуть, что вопрос льгот касается не только депутатов, но и многих других государственных служащих. Однако, начинать нужно с себя», - акцентировал политик.