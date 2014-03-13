ВСУ до сих пор контролируют воздушное пространство Крыма - Минобороны

Об этом сегодня заявил начальник Радиотехнических войск Командования Воздушных сил ВСУ полковник Сергей Вишневский, сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

По словам офицера, дислоцированные в Крыму воинские части радиотехнических войск Воздушных сил в настоящее время заблокированы и не в состоянии предоставлять информацию в полном объеме, однако это не свидетельствует об утрате контроля над воздушным пространством автономии.

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«В Радиотехнических войсках Воздушных сил Вооруженных сил Украины есть силы и средства, которые позволяют контролировать все воздушное пространство над Автономной Республикой Крым и акваторией Черного моря, а Командному центру Воздушных сил Вооруженных сил Украины – владеть информацией относительно воздушной обстановки над территорией полуострова и, соответственно, контролировать движение всех воздушных судов в воздушном пространстве», – отметил Вишневский.