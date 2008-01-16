С сайта ВР исчез проект постановления о назначении Жвании

С официального сайта ВР (из перечня внесенных на рассмотрение документов) исчез проект постановления с регистрационным номером 1331. По информации корреспондента УНИАН, это должен был бы быть проект постановления о назначении Жвании Давида Важаевича на должность председателя Антимонопольного комитета Украины.

Подробнее о вероятных причинах исчезновения документа с информационного ресурса ВР читайте тут...