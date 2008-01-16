Ехануров получил на орехи от Ющенко за многолетнюю перспективу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина не перейдет на контрактную армию еще много лет, если будет двигаться такими темпами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на совещании в Министерстве обороны Украины.

В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что делается в этой сфере: «Если переход на контракт будет происходить такими темпами, как в последние годы, Украина не перейдет на контрактную основу еще много-много лет».

Президент выразил удивление, почему сегодня каждый десятый контрактник вынужден уходить из армии из-за того, что сокращается часть, в которую он пришел на службу. Неужели не было понятно, что эта часть планируется к сокращению, когда человека брали на работу, спросил глава государства.

Он также остро раскритиковал то, что каждый восьмой контрактник увольняется из-за несоблюдения контракта, а каждый пятнадцатый – по состоянию здоровья.

В.ЮЩЕНКО отметил, что это системная проблема, которую необходимо решать как можно скорее.

«Я бы не хотел, чтобы через год или через три (когда состоится переход на контрактную армию – УНИАН), такие проблемы остались», - сказал он.