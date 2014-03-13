Омбудсмены Украины и Грузии подписали Соглашение о сотрудничестве

Как сообщили УНИАН в пресс-службе украинского омбудсмана, это соглашение направлено на усиление взаимодействия в сфере защиты прав граждан Украины на территории Грузии и граждан Грузии на территории Украины.

«Стороны договорились об обмене лучшим опытом и взаимном оказании практической помощи в вопросах обеспечения прав человека и основополагающих свобод, организации совместных мероприятий, в частности конференций и семинаров, направленных на улучшение механизмов защиты прав человека на национальном, региональном и международном уровнях; осуществлении учебных визитов», - говорится в сообщении.

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Омбудсманы Украины и Грузии, которые выполняют функции национального превентивного механизма в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции ООН против истязаний, будут сотрудничать также в такой важной сфере, как предупреждение истязаний, нечеловеческого или такого, которое унижает достоинство, поведения или наказания. Сказано, среди прочего, об осуществлении совместных визитов в места несвободы с целью проверки состояния соблюдения прав лиц, которые там находятся, проинформировали в пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека.