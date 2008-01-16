Во ФГИУ говорят, что Семенюк заявления не писала

Председатель Фонда государственного имущества Валентина СЕМЕНЮК не подавала заявления о своем увольнении.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь ФГИУ Нина ЯВОРСКАЯ.

«Никакого заявления о своем увольнении она (В.СЕМЕНЮК - УНИАН) не подавала. Она хочет отчитаться о своей деятельности на посту председателя Фонда перед парламентом», - отметила Н.ЯВОРСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, на сайте ВР зарегистрирован проект постановления Верховной Рады №1332 от 14 января т.г., в тексте которого говорится: «В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: уволить СЕМЕНЮК Валентину Петровну с должности председателя Фонда государственного имущества Украины в соответствии с поданным ею заявлением».

В.СЕМЕНЮК была назначена председателем ФГИУ в соответствии с указом Президента N635/2005 от 13 апреля 2005 года.

Кабмин предлагает назначить на пост председателя Фонда госимущества представителя БЮТ Андрея ПОРТНОВА.