Ющенко предложил Еханурову откровенный разговор без прессы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его не устраивает уровень боеспособности украинской армии и уровень патриотизма солдат.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на совещании в Министерстве обороны Украины Президент отметил, что его тревожит то, что с каждым годом уровень боеспособности армии становится еще меньше.

Он повторил свое мнение, что армия должна отказаться от несвойственных ей функций – экономической деятельности.

В.ЮЩЕНКО высказался за структурные реформы в Вооруженных Силах Украины.

Он заметил, что, несмотря на увеличение финансирования ежегодно на 30-35%, ситуация в ВСУ кардинально не улучшается. По его мнению, без структурных реформ в ВСУ увеличение финансирования не приведет к желаемому результату.

В то же время В.ЮЩЕНКО отметил, что нуждаются в средствах системные изменения, которые необходимо провести в армии. Поэтому он призвал все ветви власти совместно работать над решением проблем, существующих в ВСУ.

В.ЮЩЕНКО назвал сферой общей ответственности Президента, премьер-министра, Председателя Верховной Рады и других ветвей власти ситуацию в Минобороны, а также их общей задачей - проведение реформ в этой сфере.

Кроме того, Президент призвал на сегодняшнем совещании обсудить программу деятельности Министерства обороны на 2008 год.

В.ЮЩЕНКО призвал к откровенному разговору без прессы.

В ходе совещания он также выразил неудовлетворение уровнем патриотизма у солдат. «Если нет морального духа у солдата, обо всем остальном можно не говорить», - заметил Президент и предложил снимать фильмы о национальных героях, которые могут стать примером для тысяч людей в погонах.

По словам В.ЮЩЕНКО, «и государство, и общество имеют колоссальный долг перед украинским солдатом». Президент призвал изменить отношение гражданских лиц к армии.