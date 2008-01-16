НУ-НС: нардепам с головой хватит “конституционной” неприкосновенности

“Народные депутаты должны подлежать уголовной ответственности, для этого с них необходимо снять неприкосновенность. Второго пункта 80-й статьи Конституции, в которой, в сущности, речь идет о политической неприкосновенности, депутатам хватит "с головой", - прокомментировал Официальному сайту Блока народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона» Юрий Бут.

“Депутаты, как и рядовые граждане, должены нести уголовную ответственность, одинаковую для всех, - убежден политик, - А политическая неприкосновенность – свобода выступления, слова, мнения – у нас уже и так не преследуется”.

По словам Юрия Бута, "выделять депутатов в какую-то касту не стоит. Нужно установить в Украине диктат закона. Кто бы не нарушил закон - депутат или министр – все должны выполнять закон”.

Справка УНИАН: статья 80, в которой речь идет о депутатской неприкосновенности, в действующей редакции Конституции Украины изложена так:

“Народным депутатам Украины гарантируется

депутатская неприкосновенность.

Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности

за результаты голосования или высказывания в парламенте и его

органах, за исключением ответственности за оскорбления или клевету.

Народные депутаты Украины не могут быть без согласия Верховной

Рады Украины привлечены к уголовной ответственности,

задержаны или арестованы”.

Напомним, что для внесения изменений в Конституцию Украины необходимо собрать не менее чем 300 голосов депутатов ВР, тогда как численный состав большинства теперь составляет 228 мандатов.