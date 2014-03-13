Ряд украинских курьерских служб прекратили доставку товаров в Крым

«В связи с нестабильной политической ситуацией в стране, груз для отправки в направлениях АР Крым временно не принимается», - отмечает компания «Автолюкс».

Такая же информация указанная на сайте «Новой почты».

«Временно прекращено доставку отправлений на Крымский полуостров в связи со сложной ситуацией в регионе», - сказано в сообщении.

При этом на сайте курьерской службы «Деливери» сказано, что все ранее принятые к отправке грузы будут доставлены в места прибытия, как только возобновится свободный въезд грузового транспорта в АР Крым.Читайте такжеВ Крыму заблокировали депозиты и ограничили снятие наличных до 300 гривен

«Сейчас автотранспорт с грузами стоит на границе АР Крым в пунктах пропуска Армянск и Чонгар», - отмечается в сообщении.

В свою очередь, пресс-служба госпредприятия «Укрпочта» сообщила, что все почтовые отделения, расположенные на территории АР Крым, работают в обычном режиме.

«Почтовые отправления поступают без задержек», - отметила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно приняла предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.