У Тимошенко говорят, что Семенюк уходит добровольно (обновленная)
16:25, 16 января 2008Политика
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Кабмин сослдался на заявление
Кабинет министров Украины предлагает уволить Валентину СЕМЕНЮК с должности председателя Фонда государственного имущества в связи с ее заявлением.
Проект постановления Кабмина об увольнении зарегистрирован 14 января на сайте Верховной Рады.
Как сообщал УНИАН, В.СЕМЕНЮК была назначена председателем ФГИУ в соответствии с указом Президента Украины N635/2005 от 13 апреля 2005 года.
Кабмин предлагает назначить на пост председателя Фонда госимущества представителя БЮТ Андрея ПОРТНОВА.
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