У Тимошенко говорят, что Семенюк уходит добровольно (обновленная)

Кабинет министров Украины предлагает уволить Валентину СЕМЕНЮК с должности председателя Фонда государственного имущества в связи с ее заявлением.

Проект постановления Кабмина об увольнении зарегистрирован 14 января на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, В.СЕМЕНЮК была назначена председателем ФГИУ в соответствии с указом Президента Украины N635/2005 от 13 апреля 2005 года.

Кабмин предлагает назначить на пост председателя Фонда госимущества представителя БЮТ Андрея ПОРТНОВА.