Регионы предлагают Ющенко вместе контролировать Тимошенко

«Виктор Андреевич, как Глава государства, видит, что Юлию Владимировну «заносит на популистских виражах», поэтому ее нужно очень серьезно контролировать. И здесь Президент прав», - заявил нардеп-регионал Михаил Чечетов, комментируя «настоятельное требование» Президента от членов правительства-представителей блока НУ-НС согласованной работы с СП.

«С одной стороны, контролировать будет СНБОУ, поскольку в новой редакции закона о Кабинете Министров четко записано, что Совбез контролирует и координирует деятельность правительства, - приводит слова Чечетова сайт Партии регионов. - С другой стороны, будет контролировать оппозиция, наше оппозиционное правительство, а с третьей – Президент, так как у него есть жесткое право внешнего контроля».

По мнению депутата, этого оказалось мало, поэтому решили добавить контроль изнутри. «Таким образом, уже непосредственно в самом правительстве из числа «нашеукраинцев» будет образована фракция «НУ-НС», которая должна четко «держать руку на пульсе» работы правительства, чтобы оно не занималось популизмом, а работало на государство, - развил свою мысль депутат. - То есть, Президент обеспокоен популистской политикой премьер-министра, которая уже сегодня пытается зарабатывать дешевые политические «дивиденды» на новые президентские выборы, поэтому и пытается ее контролировать не только извне, но и изнутри».