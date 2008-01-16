Регионы предлагают Ющенко вместе контролировать Тимошенко
Тот видит, что премьера заносит на виражах?
«Виктор Андреевич, как Глава государства, видит, что Юлию Владимировну «заносит на популистских виражах», поэтому ее нужно очень серьезно контролировать. И здесь Президент прав», - заявил нардеп-регионал Михаил Чечетов, комментируя «настоятельное требование» Президента от членов правительства-представителей блока НУ-НС согласованной работы с СП.
«С одной стороны, контролировать будет СНБОУ, поскольку в новой редакции закона о Кабинете Министров четко записано, что Совбез контролирует и координирует деятельность правительства, - приводит слова Чечетова сайт Партии регионов. - С другой стороны, будет контролировать оппозиция, наше оппозиционное правительство, а с третьей – Президент, так как у него есть жесткое право внешнего контроля».
По мнению депутата, этого оказалось мало, поэтому решили добавить контроль изнутри. «Таким образом, уже непосредственно в самом правительстве из числа «нашеукраинцев» будет образована фракция «НУ-НС», которая должна четко «держать руку на пульсе» работы правительства, чтобы оно не занималось популизмом, а работало на государство, - развил свою мысль депутат. - То есть, Президент обеспокоен популистской политикой премьер-министра, которая уже сегодня пытается зарабатывать дешевые политические «дивиденды» на новые президентские выборы, поэтому и пытается ее контролировать не только извне, но и изнутри».