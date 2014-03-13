Бильдта удивили слова Путина о "не совсем законной" независимости Украины

"Звучит так, что Кремль ставит под сомнение законность Беловежского Соглашения о распаде Советского Союза. Если это верно, то, поистине, удивительно", - написал он в своем "Твиттере".

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Как сообщал УНИАН,12 марта Путин заявил в беседе с народным депутатом Украины, бывшим руководителем Меджлиса крымских татар Мустафой Джемилевым, что Украина вышла из СССР не совсем законно.