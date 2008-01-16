Яценюк: у нас произошла подмена понятий

15:53, 16 января 2008
Политика
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Спикер хочет изменить систему выборов

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает необходимым изменить систему выборов в местные советы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Председатель ВР сообщил, выступая во время конференции «Европейские демократические достижения и развитие избирательного законодательства в Украине».

Председатель ВР заметил, что по состоянию на сегодняшний день достаточно много пробелов в избирательном законодательстве Украины и в законодательстве о референдумах. Среди них, по словам А.ЯЦЕНЮКА, есть проблема формирования списка избирателей, проблема самой избирательной системы и ряд других.

Особо он подчеркнул, что сейчас органы местного самоуправления не представляют интересы граждан. По его мнению, это связано с действующей избирательной системой в органы местного самоуправления.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, люди, которые избраны в ныне действующие местные советы, не имеют никаких общих интересов с соответствующими общинами.

«У нас произошла подмена понятий», - сказал А.ЯЦЕННЮК.

В связи с чем, он планирует в ближайшие дни встретиться с председателями областных и районных советов Украины и обсудить эти проблемы.

Подытоживая, А.ЯЦЕНЮК отметил, что Украина нуждается в серьезной систематизации всего пласта правовых норм, принятых за время независимости.

А.ЯЦЕНЮК считает, что этому могло бы способствовать принятие избирательного кодекса, который бы объединил все украинское избирательное законодательство.

 

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