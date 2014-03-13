Джемилев не доверяет ”привлекательным” предложениям незаконной власти Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Джемилев сказал украинским журналистам по итогам телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.

Джемилев подчеркнул, что эти предложения на самом деле исходят из России. По его словам, часть из них - очень привлекательна, в частности гарантированное представительство на уровне 20% для крымских татар во всех структурах власти, статус крымско-татарского языка в качестве официального наряду с русским, но при исключении украинского.

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Также он отметил, что обещают выполнение программ по возвращению тех крымских татар на историческую родину, которые остаются в местах депортации.

”Вдруг такая милость. И как можно верить искренности этих обещаний? Они что, вдруг изменились - из крайних шовинистов превратились в идеальных демократов? Поэтому есть много сомнений относительно реальности тех обещаний, которые нам дают”, - сказал Джимелев.

Он подчеркнул, что крымские татары - граждане Украины, и нарушение целостности страны грозит драматическими последствиями не только для Крыма, Украины, но по большому счету также для России.

”Мы заинтересованы, чтобы все эти вопросы, связанные с вторжением российских войск на нашу территорию, были как можно быстрее решены, и без кровопролития”, - подчеркнул Джемилев.