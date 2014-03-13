Джемилев не доверяет ”привлекательным” предложениям незаконной власти Крыма
Народный депутат Украины, бывший лидер Меджлиса крымских татар Мустафа Джемилев не доверяет ”привлекательным” предложениям незаконных властей Крыма для крымских татар.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Джемилев сказал украинским журналистам по итогам телефонного разговора с Президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Джемилев подчеркнул, что эти предложения на самом деле исходят из России. По его словам, часть из них - очень привлекательна, в частности гарантированное представительство на уровне 20% для крымских татар во всех структурах власти, статус крымско-татарского языка в качестве официального наряду с русским, но при исключении украинского.
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Также он отметил, что обещают выполнение программ по возвращению тех крымских татар на историческую родину, которые остаются в местах депортации.
”Вдруг такая милость. И как можно верить искренности этих обещаний? Они что, вдруг изменились - из крайних шовинистов превратились в идеальных демократов? Поэтому есть много сомнений относительно реальности тех обещаний, которые нам дают”, - сказал Джимелев.
Он подчеркнул, что крымские татары - граждане Украины, и нарушение целостности страны грозит драматическими последствиями не только для Крыма, Украины, но по большому счету также для России.
”Мы заинтересованы, чтобы все эти вопросы, связанные с вторжением российских войск на нашу территорию, были как можно быстрее решены, и без кровопролития”, - подчеркнул Джемилев.