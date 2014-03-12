В Крыму военные РФ захватили украинский пост радиоразведки - Минобороны
В Минобороны отмечают, что украинские военные моряки демонтировали основные блоки станции, но не покинули военный городок.
Российские военные вечером в среду захватили пост радиотехнической разведки на западе Крыма.
Об этом УНИАН сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.
«В 17.00 пост радиотехнической разведки в селе Оленевка после ультиматума захвачен российскими солдатами. Украинские военные моряки демонтировали основные блоки станции, но не покинули военный городок, находятся на территории объекта», - написал Селезнев на своей странице в соцсети «Фейсбук».
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По его данным, сейчас на территории военного объекта находится начальник станции, персонал поста и несколько вооруженных военнослужащих РФ.
«Украинские военнослужащие без оружия», - добавил Селезнев.