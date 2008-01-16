НУ-НС опять конфликтует с БЮТ по поводу кресел?

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий КОСТЕНКО не исключает замены ранее названных кандидатур на должности председателей Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета Украины, Государственного комитета телевидения и радиовещания и вице-премьер-министра по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Ю.КОСТЕНКО, эти кандидатуры не были согласованы с фракцией НУ-НС.

Ю.КОСТЕНКО сообщил, что сегодня на заседании политсовета блока НУ-НС эти кандидатуры только будут обсуждаться, а в пятницу фракция НУ-НС будет определяться относительно них на своем заседании.

На вопрос журналистов, могут ли быть заменены какие-то названные кандидатуры, Ю.КОСТЕНКО ответил утвердительно.

Как сообщал УНИАН 14 января во время Согласительного совета председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что от правительства в парламент поступил ряд кадровых предложений.

После заседания Согласительного совета в интервью журналистам первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ сообщил, что на должность председателя ФГИУ будет предлагаться кандидатура Андрея ПОРТНОВА, на должность вице-премьер-министра по вопросам ТЭК - Виталия ГАЙДУКА, на должность председателя АМК - Давида ЖВАНИИ и на должность председателя Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания - Игоря КУРУСА.

По словам А.ТУРЧИНОВА, эти кандидатуры уже внесены на рассмотрение парламента и согласованы премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО с коалицией.