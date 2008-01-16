Яценюк увидел в Раде ”хорошую площадку”

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что изменения в Конституцию Украины могут быть внесены только на основе консенсуса между политическими силами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, выступая сегодня на конференции «Европейские демократические достижения и развитие избирательного законодательства в Украине» в Киеве.

По его словам, Конституция не может изменяться под какую-то политическую силу или политическую ситуацию. «Это (Конституция) - священная корова», - сказал председатель ВР.

При этом он отметил, что инициатива Президента Украины создать Национальный конституционный совет для наработки новой Конституции является очень важным и взвешенным шагом.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, принимая участие в работе этого совета, различные политические силы смогут высказать свои позиции по соответствующему вопросу, а сам совет станет "хорошей площадкой" для поиска консенсуса между различными политическими игроками.