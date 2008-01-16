У Тимошенко не могут назвать день, но с Газпромом разговор будет

На ближайшее время запланированы переговоры между Украиной и Россией по газовым вопросам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

«Я не могу сказать день, но в ближайшее время такие встречи должны пройти», - заявил он, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшие дни поездка руководителя НАК "Нафтогаз Украины" в Москву на переговоры по газовым вопросам.

А.ТУРЧИНОВ не стал уточнять, на каком уровне будут проходить эти переговоры, подчеркнув, что они будут касаться условий поставок газа в Украину, отношений с «Газпромом» и тарифа транзита газа по территории Украины.

Он также сообщил, что планируются переговоры по газовым вопросам между премьер-министрами Украины и России Юлией ТИМОШЕНКО и Виктором ЗУБКОВЫМ. При этом дату возможного проведения переговоров А.ТУРЧИНОВ также не уточнил.

Как сообщал УНИАН, по информации Посольства РФ, в целях подготовки второго заседания Российско-украинской межгосударственной комиссии во главе с президентами двух стран председатель правительства Российской Федерации В.ЗУБКОВ готов принять в Москве 23 января премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО. В ходе переговоров предполагается обсудить комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.