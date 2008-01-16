Турчинов назвал кандидата на реприватизацию

В списке приватизируемых в 2008 году предприятий, утвержденном Кабинетом министров, нет объектов, которые будут выставляться на приватизацию повторно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

Между тем, он не исключил, что этот список может быть пополнен в результате решений судов. «Пока кандидатом является «Лугансктепловоз», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 января, Кабмин утвердил список приватизируемых предприятий в 2008 году. В него вошли 28 объектов.

23 марта 2007 года Фонд госимущества провел конкурс по продаже 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” с открытым предложением цены по принципу аукциона. По итогам конкурса, победителем было признано ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия), которое предложило за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.

На участие в конкурсе подавали заявки четыре компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" (Россия, Московская область); АО "Днепровагонмаш" (г. Днепродзержинск); ОАО "Марганецкий горно-обогатительный комбинат" (г. Марганец, Днепропетровская область); ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод" (Россия, г. Брянск, правопреемник ЗАО "Производственная компания "Брянский машиностроительный завод").

Однако к конкурсу были допущены только две аффилированные между собой компании: ОАО "Демиховский машиностроительный завод" и ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод".

Судебная палата по хозяйственным делам Верховного Суда Украины отказала Фонду госимущества, ЗАО "Управляющая компания "Брянский машиностроительный завод", ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" в связи с отсутствием оснований в возбуждении производства по пересмотру постановления Высшего хозяйственного суда Украины (ВХСУ) от 8 ноября в 2007 г. по делу о продаже пакета акций "Лугансктепловоза". Указанным постановлением ВХСУ оставлено без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда, согласно которым приватизация 76% пакета акций ОАО "ХК "Лугансктепловоз" состоялась со значительными нарушениями действующего законодательства.