Янукович собирается на могилу Кушнарева

Бывший премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ планирует посетить Харьков в годовщину смерти народного депутата Евгения Кушнарёва.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского облсовета, об этом проинформировал председатель областного совета Василий САЛЫГИН.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как прошел год без Е.Кушнарёва и какие воспоминания у него сейчас с ним связаны, В.САЛЫГИН сказал: «Воспоминания болезненные. Во-первых, я потерял друга, соратника. Уверен, что события в стране, которые происходили на протяжении года, эта вакханалия и анархия, которая сейчас творится, популизм, которым замыливает глаза избирателям правительство ТИМОШЕНКО, никогда не были бы возможны, если бы был жив Евгений Петрович».

«Мы готовимся к тому, - сказал В.САЛЫГИН, - чтобы почтить его (Е.Кушнарёва – УНИАН) память 17 января. В этот день обещал прибыть в Харьков Виктор ЯНУКОВИЧ».

Как сообщал УНИАН, Е.Кушнарёв умер 17 января 2007 г. в Изюмской больнице от полученного накануне ранения на охоте.

По информации пресс-службы Харьковского горсовета, 17 января на городском кладбище №2 состоится возложение цветов к могиле Е.Кушнарёва. В этот день состоится открытие мемориальной доски Е.Кушнарёву на здании Харьковского горисполкома (пл. Конституции, 7).