Фюле назвал действия РФ серьезной угрозой стабильности границ в Европе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил комиссар ЕС по расширению и европейской политике соседства Штефан Фюле во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге во время дебатов на тему: "Вторжение России в Украину".

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Также еврокоммисар возмутился российским законом, который позволяет аннексировать чужие территории.

"Это касается не только Крыма, это серьезный вызов Хельсинским соглашениям, который мы видели до сих пор. И именно поэтому то, что происходит в Крыму, происходит гораздо ближе к нам, чем многие из нас готовы принять", - подчеркнул Штефан Фюле.

Также Фюле осудил формулировку вопросов, вынесенных на референдум в Крыму.

"Европейский Союз осуждает обстоятельства, в которых проводится референдум, и формулировку вопросов на нем. Мы считаем его незаконным, нелегитимным, а его результат - недействительным", - добавил комиссар ЕС.

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Как сообщал УНИАН, парламент Крыма 6 марта принял решение о присоединении автономии к России и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

В ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет. ЦИК поручил Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Государственного реестра избирателей органам Государственного реестра избирателей, образованным в Крыму и Севастополе.