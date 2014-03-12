В сети появились видео перемещений военной техники РФ у восточных границ Украины

Ранее и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх сообщил, что Вооруженные силы России развернули возле восточных границ Украины группировку войск численностью 220 тысяч чел, а также 1800 танков, более 400 вертолетов и др., что в несколько раз превышает ресурсы украинской армии.