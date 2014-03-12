В сети появились видео перемещений военной техники РФ у восточных границ Украины
12:52, 12 марта 2014Политика
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Россия продолжает концентрировать войска и вооружения на границах с Украиной.
Российский БТР / Олег Крючков, Facebook
Ранее и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх сообщил, что Вооруженные силы России развернули возле восточных границ Украины группировку войск численностью 220 тысяч чел, а также 1800 танков, более 400 вертолетов и др., что в несколько раз превышает ресурсы украинской армии.
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