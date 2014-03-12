Ярош формирует новое подразделение "Правого сектора" на Востоке Украины

"Сформировать “Правый сектор”-Восток, который состоит из 4 (четырех) областей: Харьковской, Донецкой, Полтавской, Луганской. Руководителем силового блока “Правого сектора” -Восток назначается Андрей Белецкий, Политическим руководителем - Илья Кива", - говорится в сообщении Яроша на странице "правого сектора" в Facebook.

Кроме того, Ярош создал штаб “Правого сектора”-Восток для координации деятельности ячеек. Все ячейки на территории “Правого сектора”-Восток подчиняются этому штабу.

Группы, которые желают присоединиться к “Правому сектору”- Восток, должны связаться со штабом..