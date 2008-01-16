Пинзеник хочет порулить еще и налоговой

Министерство финансов Украины изучает вариант подчинения ему налоговой милиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК.

«Мы изучаем такой вариант», - сказал В.ПИНЗЕНИК.

Как известно, в Программе деятельности Кабинета министров говорится, что правительство в перспективе намерено ликвидировать налоговую милицию. Этот пункт содержится в разделе о стратегии реформирования налоговой системы Украины на среднесрочную перспективу.