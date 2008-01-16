Москва назначила встречу Тимошенко

В целях подготовки второго заседания Российско-украинской межгосударственной комиссии во главе с президентами двух стран председатель правительства Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ готов принять в Москве 23 января премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Посольства РФ в Украине.

В ходе переговоров предполагается обсудить комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества между Россией и Украиной. Эта информация доведена до Кабинета министров Украины, говорится в сообщении.