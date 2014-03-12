Украина не будет начинать военную операцию в Крыму - Турчинов

Об этом заявил и.о. Президента Украины Александр Турчинов в интервью Agence France-Presse.

"Мы не можем начинать военную операцию в Крыму, потому что тем самым мы поставим под удар восточную границу и Украина останется беззащитной", - сказал он.

Читайте такжеВерховной Раде Крыма выдвинули ультиматумТакже он сообщил, что считает крымский референдум заранее сфальсифицированным.

"То, что они называют референдумом, будет происходить не в Крыму, а в кремлевских кабинетах", - заявил и.о. Президента агентству.