ВВ-шники под ГПУ требовали освободить прапорщика, которого подозревают в издевательстве над Гаврилюком

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Громадське ТВ.

К силовикам, устроившим пикет, присоединились несколько человек из Печерской самообороны.

Участники акции заявили, что не уйдут от помещения ГПУ, пока Ломоносу не смягчат меру пресечения. Как отмечает "Громадське ТБ", о закрытии дела силовики не просили.

Позже у здания ГПУ появился новый командующий внутренних войск Степан Полторак, который заставил недовольных силовиков отойти на другую сторону улицы, отметив, что у него встреча с генпрокурором Олегом Махницким.

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Как известно, во вторник суд продлил прапорщику меру пресечения в виде содержания под стражей.

23 января в интернете появился ролик, как "Беркут" и другие силовики в форме внутренних войск издеваются над Гаврилюком, которого задержали на Грушевского. Ломоноса подозревают в том, что он ударил ногой по ягодицам активиста.

Вместе с тем участники пикета Генпрокуратуры зачитали письмо от Гаврилюка, в котором он написал, что не имеет претензий к Ломонос. Сам пострадавший подтвердил существование такого заявления.