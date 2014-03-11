РФ намерена направлять в Донецкую область диверсионные группы - СБУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня вечером на встрече с журналистами начальник облуправления Валерий Иванов.

Он напомнил, что сотрудники СБУ в ночь на 11 марта задержали в Донецке гражданина России, который прибыл в Украину для формирования диверсионных групп , о чем уже сообщил на брифинге в Киеве председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Иванов также рассказал о задержании этого россиянина и при этом добавил, что СБУ известно, что со стороны России «есть негласное указание насыщать Донецкую область вот этими диверсионными группами, причем насыщения это через нелегальные пути».

По его словам, «в такой группе не более двух человек, и понятно, что эти группы будут формироваться здесь оформлены в отряды».

В то же время Иванов подчеркнул, что сегодня в усиленном режиме работает весь оперативный состав управления. При этом он отметил, что ситуация в регионе остается тревожной.

«Я не скрываю, что у нас у всех есть серьезная обеспокоенность теми процессами, которые происходят на территории Донецкой области. Это не только Донецк, это Мариуполь, Горловка, Славянск, это Дзержинск, Краматорск. В целом ситуация напряженная», - сказал глава областного СБУ.

«То, что касается присутствия иностранных граждан на территории Донецкой области, мы действительно, отслеживаем их присутствие, но по спискам назвать присутствие иностранных представителей я не могу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сотрудники СБУ в ночь на 11 марта задержали в Донецке гражданина России, который прибыл в Украину для формирования диверсионных групп. Задержанный является уроженцем Крыму, 1977 года рождения, который живет в Москве и является гражданином Российской Федерации. Служба безопасности отрабатывала эту человека в течение последних 15 суток, то есть с момента обновления СБУ».

Согласно данным, которые на сегодняшний день располагает следствие, указанного гражданина курировали из российских спецслужб (каких именно - в настоящее время устанавливаются), поставили задачу сформировать на территории Донецкой и Луганской областей группировки с целью дестабилизации ситуации, в том числе используя взрывчатку.