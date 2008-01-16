В ПР рассказали Тимошенко, к чему ведут пузыри

Народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Юрий Мирошниченко в эфире телеканала „НТН” прокомментировал программу деятельности правительства Тимошенко, сообщает сайт Партии регионов.

«Я бы назвал программу деятельности правительства Тимошенко „Украинский прорыв: не для людей, а для политиков”. Сразу создается впечатление, что настоящий документ написан не для того, чтобы по нему работать, - отметил политик. - Это скорее всего, пиаровский документ. Я не исключаю, что реальная программа будет написана в тиши кабинетов и будет предусматривать, возможно, даже и реприватизацию, возможно, даже будет разрушение судебной системы. А вы видите, что в этой программе определены абсолютно не свойственные для правительства задания: это и вмешательство в судебную систему, что категорически не позволяется делать правительству, и в деятельность Верховной Рады, что тоже не является компетенцией правительства”.

По мнению Мирошниченко, программе правительства нужно дать название „популизм”. “Ведь посмотрите: ни одного конкретного ожидаемого результата от этой программы мы не видим. Это - декларация благих намерений. А вы знаете, что благими намерениями выстлана дорога в ад”, - объяснил свою позицию нардеп-регионал. По его мнению, “Тимошенко не смущает, что массовая выдача денег, необеспеченных товарами и услугами, - а в программе правительства мы не видим, какие механизмы предлагаются для обеспечения роста экономики - ударит по людям, которые, получив пустые деньги, не смогут на них ничего купить. Потому что инфляция съест все. И это будет большой пузырь, который фактически приведет к коллапсу украинской экономики и обнищанию украинского народа”.

”У меня даже создается впечатление, что она (Ю.Тимошенко – ред.) уже начала президентскую избирательную кампанию и что у Виктора Ющенко еще будут с ней большие проблемы, когда подойдет 2009 год”, - добавил Мирошниченко.