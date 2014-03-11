В Донецкой области «крымский сценарий» не имеет перспективы – глава ОГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута, отвечая на вопросы журналистов относительно того, возможен ли в Донецком регионе «крымский сценарий».

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«Я абсолютно уверен в том, что Донбасс монолитен в своем желании сохранить целостность, и это не мое мнение, а мнение большинства», - сказал губернатор.

При этом он добавил: «И мы, как власть, сделаем все возможное и невозможное, чтобы эта проблема была быстро решена с точки зрения того, что сценарий этот в нашем регионе не имеет перспективы».

Как сообщал УНИАН, 6 марта Верховный совет Крыма принял решение о вхождении автономии в Российскую Федерацию и назначил на 16 марта референдум по этому вопросу.

Сегодня, 11 марта, крымский парламент принял декларацию о независимости АРК и Севастополя.

«В случае, если в результате предстоящего 16 марта прямого волеизъявления народов Крыма будет принято решение о вхождении Крыма, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь, в состав России, Крым после референдума будет объявлен независимым и суверенным государством с республиканской формой правления", - говорится в декларации.

«Республика Крым как независимое и суверенное государство, в случае соответствующих результатов референдума, обратится к РФ с предложением о принятии Республики Крым на основе соответствующего межгосударственного договора в состав Российской Федерации как нового субъекта Российской Федерации", - говорится в документе.

Сегодня Тарута заявил, что в Донецкой области, в рамках закона, можно провести референдум только в виде социологического исследования. Он сказал: "Я считаю, что это очень полезно. Каждый житель Донбасса выразит свое мнение. Мы работаем в рамках закона, но для того, чтобы, может быть, успокоить, надо сделать для себя такой социологический опрос, социологическое исследование. Поэтому будет такой референдум – социологический опрос».