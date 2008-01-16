Ющенко увидел заслуги Северинсен. А Вольвенд?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО наградил содокладчика Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам мониторинга Ханне СЕВЕРИНСЕН государственной наградой Украины - орденом «За заслуги» ІІ степени.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО вручил Х.СЕВЕРИНСЕН награду сегодня на совместной встрече с другим содокладчиком ПАСЕ Ренатой ВОЛЬВЕНД.

Как отмечается в сообщении, таким образом Президент Украины отметил ее плодотворное многолетнее сотрудничество и значительный личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Советом Европы.

«Я благодарю за ту колоссальную работу, которую вы сделали для того, чтобы в Украине восстановилась демократия», – сказал Президент, вручая эту награду.

Во время беседы глава государства отметил положительную динамику отношений между Украиной и Советом Европы.

В.ЮЩЕНКО высоко оценил конструктивную позицию Парламентской ассамблеи Совета Европы в урегулировании политической ситуации накануне внеочередных парламентских выборов в Украине. Речь идет о проведении Ассамблеей срочных дебатов относительно ситуации в нашем государстве, а также деятельность наблюдателей ПАСЕ во время внеочередных парламентских выборов, которые состоялись 30 сентября. Президент назвал их «вторыми демократическими выборами в Украине», которые были призваны «вернуть в демократические координаты систему национальной политики».

Со своей стороны Х.СЕВЕРИНСЕН охарактеризовала эти выборы как «прошедшие честно, демократически и прозрачно».

Президент заверил собеседниц, что выполнение Украиной обязательств, которые вытекают из членства в Совете Европы, является предметом приоритетного внимания руководства государства. Глава государства сообщил о своей инициативе составить План действий, целью которого станет имплементация таких обязательств.

В.ЮЩЕНКО ознакомил Х.СЕВЕРИНСЕН и Р.ВОЛЬВЕНД с виденьем развития политической ситуации в стране после парламентских выборов.

Участники встречи также обсудили перспективы рассмотрения ПАСЕ вопросов осуждения Голодомора в Украине 1932-33 гг. и увековечения памяти миллионов украинцев, умерших в 30-е годы в результате искусственного голода.

Украинская сторона высказала свою позицию относительно избрания судьи Европейского суда по правам человека от Украины. 20 декабря 2007 года Украина направила список из трех кандидатур на эту должность, который был определен конкурсной комиссией, созданной в соответствии с Указом Президента №869/2007. Украина настаивает на том, чтобы именно этот список был рассмотрен в рамках ПАСЕ.

*** Х.СЕВЕРИНСЕН – гражданка Дании. С 25 апреля 1997 года – содокладчик ПАСЕ по вопросам выполнения Украиной обязанностей и обязательств перед Советом Европы. С 29 июня 2007 г. по 12 октября 2007 г. – председатель Специального комитета СЕ по наблюдению за внеочередными парламентскими выборами в Украине.

Этот визит будет последним для Х.СЕВЕРИНСЕН как докладчика Комитета ПАСЕ по вопросам мониторинга по Украине, поскольку, согласно информации Секретариата ПАСЕ, она завершает парламентскую деятельность и, соответственно, покидает ПАСЕ в январе 2008 г.