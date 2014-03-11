Задержание Добкина выглядит, как политическая месть правоохранителей - Кернес

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

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«Выглядит как политическая месть со стороны тех, кто сегодня руководит правоохранительными органами. Логика заключается в том, что логики нет», - сказал Кернес.

Мэр призвал оценивать действия Добкина не с точки зрения политической целесообразности и с точки зрения мести, а исключительно в рамках действующего законодательства.

Как сообщал УНИАН, 10 марта после допроса в Генпрокуратуре экс-председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин был задержан и направлен в СИЗО согласно постановлению Шевченковского райсуда от 1 марта.

По сведениям пресс-службы Генпрокуратуры Украины, Добкину было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) УКУ.

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11 марта харьковского городского голову Кернеса в статусе подозреваемого вызвали в Главное управление по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры.

Кернес обязан явиться в 10.00 в четверг, 13 марта, в следственное управление по адресу: Киев, улица Борисоглебская, 18, для участия в допросе. Статья, по которой открыто уголовное производство, не указывается.