Балога попенял коалиции за Медведько

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что Верховная Рада медлит с выражением недоверия генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛОГИ, переданном УНИАН пресс-службой Президента Украины.

Дальнейшая работа А.МЕДВЕДЬКО в должности генерального прокурора на сегодня зависит от решения Верховной Рады, сказал В.БАЛОГА, комментируя многочисленные заявления политиков и последние публикации в средствах массовой информации относительно возможной смены руководства Генпрокуратуры.

В.БАЛОГА отметил, что в парламенте уже более недели назад было зарегистрировано представление о выражении недоверия А.МЕДВЕДЬКО, которое подписали 180 народных депутатов из демократической коалиции.

«Судя по всему, никаких практических шагов по превращению этого документа в решение Верховной Рады большинство еще не сделало. Такая неспешность может означать, что для коалиции этот вопрос не стоит в повестке дня», - считает руководитель Секретариата Президента.

В.БАЛОГА напомнил норму Конституции, согласно которой глава государства назначает и освобождает генпрокурора с согласия Верховной Рады. Если парламент примет постановление и объявит недоверие нынешнему руководителю Генпрокуратуры, это может побудить Президента внести представление на освобождение А.МЕДВЕДЬКО. В то же время окончательное решение по этому вопросу всегда остается за главой государства. «Виктор ЮЩЕНКО уже публично заявлял, что ожидает четкой определенности ВР относительно целесообразности дальнейшего пребывания А.МЕДВЕДЬКО в должности генерального прокурора. Пока ни четкий, ни туманный сигнал из парламента не получен», – сказал руководитель Секретариата.

По словам В.БАЛОГИ, в президентской команде есть достаточно профессиональных юристов и управленцев, которые потенциально могут занять руководящее кресло в ведомстве на столичной улице Резницкой.

«Конечно, на всю страну не только А.МЕДВЕДЬКО может быть генпрокурором. Политикуму, журналистам, широкой общественности хорошо известны профессиональные и деловые качества Николая ОНИЩУКА, Игоря ПУКШИНА, Марины СТАВНИЙЧУК, Николая КАТЕРИНЧУКА, Олега ЛИТВАКА, Николая ПОЛУДЕННОГО. Это далеко не полный перечень людей, которые вполне способны эффективно руководить Генеральной прокуратурой. Следовательно, кадрового голода здесь нет. Есть дефицит желания парламента без промедлений принять решение относительно нынешнего генпрокурора», – подчеркнул В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 14 января председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента поручил Комитету по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности на этой неделе рассмотреть проект постановления о выражении недоверия генпрокурору А.МЕДВЕДЬКО.

В свою очередь, народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ заявил, что фракция "Наша Украина – Народная самооборона" будет настаивать “в максимально сжатые сроки” рассмотреть в парламенте вопрос об отставке А.МЕДВЕДЬКО.