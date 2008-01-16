В НУ-НС говорят, что не надо нервировать людей

“В Конституции четко написано, что украинское государство каждому гражданину гарантирует возможность построить жилье, купить или взять в аренду. Бесплатно жилье предоставляется только малообеспеченным, больше никому. Потому норма в законе о статусе народного депутата, которая касается права на бесплатное жилье, должен быть отменена как неконституционная”, - сказал народный депутат блока «Наша Украина – Народная самооборона» Геннадий Москаль, комментируя официальному сайту блока предлагаемые изменения к Закону “О статусе народного депутата”.

“Бесплатное жилье должно предоставляться многодетным семьям, чернобыльцам, инвалидам, или, например, больным туберкулезом. Собственно, есть четкий перечень, кому выдается бесплатное жилье, и депутатов в нем нет, - отметил Москаль. - Разве депутаты сами бедны? И не нужно раздражать людей, которые сегодня миллионами стоят в очередях на жилье”.

По его словам, то же касается и служебного жилья, которое предоставляется во временное пользование. “Это европейская практика, даже депутатам Европарламента никто в Брюсселе не покупает квартиры”, - сказал Геннадий Москаль.