Сегодня вечером в Украине выключат несколько российских каналов

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Украины требует от провайдеров программной услуги до 19:00 11 марта текущего года прекратить ретрансляцию в своих сетях передач российских телеканалов «Вести», «Россия 24», ОРТ (Первый канал всемирная сеть), «РТР Планета», «НТВ-Мир».

Об этом говорится в призыве Национального совета к провайдерам программных услуг и кабельных операторов, переданном УНИАН.

В сообщении также отмечается, что по состоянию на 12:00 вторника, 11 марта, уже до 50 процентов провайдеров по всей Украине отключили вещание этих иностранных каналов, другие готовятся к отключению.

Национальный совет обращается к объединениям провайдеров программных услуг - Союза кабельного телевидения, Всеукраинской ассоциации операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей, ассоциации «Укртелесеть», Телекоммуникационной палате Украины, Ассоциации «Западно-украинская гильдия операторов кабельного телевидения», Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, Ассоциации телевизионно-информационных сетей Крыма и руководству кабельных операторов таких как «Воля», Укртелеком, «Триолан», «Датагруп», «Фарлеп Инвест», «Информационные технологии», «Виасат» и другим с призывом выполнить это требование.

Читайте такжеКабельные операторы отключили украинские каналы, потому что им угрожали оружием, - источники «1+1» Как отмечается в сообщении, «такая ситуация в информационном поле Украины вызвана необходимостью обеспечения информационной безопасности в соответствии с решением СНБО Украины от 1 марта 2014 года «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины» и обращением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 марта 2014 года № 242/2-5-1 до Национального совета».

Однако Национальный совет рекомендует обеспечить ретрансляцию в сетях Украины передач телеканалов ATR, ГТРК «Крым» и Черноморской ТРК.

Национальный регулятор созывает срочное совещание с руководителями объединений провайдеров программной услуги и крупнейших провайдеров Украины в 14.00 в среду, 12 марта этого года, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 5 марта Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации обратился к поставщикам (провайдерам программной услуги) с рекомендацией взвешенно пересмотреть формирование пакета программ универсальной программной услуги и приостановить трансляцию программ российских телеканалов, которые грубо нарушают законодательство Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Игорь Мирошниченко.

Как отмечается, это обращение является результатом мониторинга программ российских телеканалов, которые осуществляют ретрансляцию своих программ на территорию Украины. В частности, результаты мониторинга показали, что в деятельности российских телеканалов «НТВ-Мир», «РТР-Планета», «Первый канал. Всемирная сеть» и «Россия 24» зафиксированы признаки нарушения статей 6 и 42 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», поскольку в их программах содержалась информация с призывами насильственного изменения конституционного строя Украины, агрессивных действий против Украины, распространение информации, которая нарушает законные права и интересы физических и юридических лиц, посягает на честь и достоинство лица.