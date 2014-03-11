Турчинов надеется, что "сегодня-завтра" КС решит, распускать ли парламент Крыма
И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов надеется, что сегодня-завтра Конституционный суд примет решение относительно оснований для возможного роспуска парламента Крыма.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании ВР.
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Турчинов напомнил, что Верховная Рада Украины приняла заявление о незаконной деятельности парламента Крыма, и он имеет одни сутки, чтобы отменить все свои незаконные решения.
Спикер отметил, что роспуск парламента Крыма, в соответствии с Конституцией, может состояться лишь после заключения Конституционного суда. “Соответствующие документы относительно незаконной, антиконституционной деятельности парламента Крыма предоставлены в Конституционный суд, и они начали производство по этому делу”, - отметил Турчинов.
Он выразил надежду, что этот вопрос не будет затягиваться и “сегодня-завтра будут принимать решение по этому вопросу”.
“Чтобы на этой неделе Верховная Рада Украины могла определиться относительно незаконной деятельности и роспуску этого незаконно действующего парламента”, - добавил спикер.
Как сообщалось, 6 марта Верховный Совет Крыма принял решение относительно входа автономии в Российскую Федерацию и назначил на 16 марта референдум по этому вопросу.