В НУ-НС опровергают заявление Тимошенко

Народный депутат Украины из фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Анатолий МАТВИЕНКО считает заявления политиков о перевыборах в Киеве “исключительно эмоциональными” и не имеющими “никакой юридической силы”. Такое мнение А.МАТВИЕНКО высказал в интервью газете “Хрещатик” (№6 от 16 января 2008 года).

Он отметил, что “все, что происходит вокруг киевской городской власти, а также вокруг Харьковской мэрии, является заполитизированным”. А.МАТВИЕНКО относится критически к “популизму вокруг возможных перевыборов местной власти в столице”. “Я уверен, что нельзя выполнять политический заказ, потому что его выполнение уже привело к роспуску Верховной Рады и к досрочным выборам парламента, а это было связано со многими вещами, и в частности с Законом “О Кабинете Министров Украины”, - сказал он.

По его словам, в Киеве и Харькове, где в настоящее время “продолжаются наибольшие дискуссии” нужно не отойти «ни на йоту от буквы закона и Конституции”. Он отметил, что если кому-то не нравятся конституционные нормы, то “их нужно менять, но их нельзя игнорировать, потому что это путь в никуда, это путь к полному разбалансированию”. По его словам, сегодня в отношении выборов в Киеве и Харькове есть два способа - голосование двумя третями соответствующего городского совета по городскому председателю или референдум относительно совета или председателя, который может инициировать как совет, так и ее председатель и община в соответствии с действующим в настоящее время законом, хотя он и нуждается в изменениях. “Других способов нет. Все, перечень исчерпан”, - сказал он.

А.МАТВИЕНКО заявляет, что никогда не допустит “своего голосования в нарушениие Конституции и буду делать все возможное, чтобы нарушений Конституции в этом зале не было”. По его словам, если же кто-то будет считать, что “политическая целесообразность сегодня оправдывает это нарушение, то мы должны понимать, что тогда будет развал основ демократии в Украине и перспектива абсолютного хаоса”. По его мнению, “потому что сегодня кто-то хочет и, возможно, имеет основания, но не имеет правовых основ заменить ту или другую власть, завтра этот бумеранг обернется в массовом проявлении”. “И я думаю, что это нежелательно ни для Украины, ни для демократии”, - сказал народный депутат Украины.

Также А.МАТВИЕНКО опровергает заявления премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО по поводу того, что в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты о проведении досрочных выборов в Киеве. “Я таких законопроектов не видел. В Верховной Раде не зарегистрировано ни одного законопроекта о перевыборах местной власти в Киеве, их даже нет в парламентской базе”, - отметил он. Он не исключает, что такие законопроекты “может, они есть в Верховной Раде в портфеле какого-то депутата или какой-то фракции, но среди зарегистрированных документов их нет и не может быть, потому что нет правовых оснований, ведь мы должны пройти другую процедуру”. А.МАТВИЕНКО отметил, что “заявления о том, что мы победим и завтра не будет городского председателя, являются политическими и популистскими, но они не имеют никакого отношения к законодательной работе и к выписанной законом процедуре”.