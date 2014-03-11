ЕС может подготовить ряд санкционных мер против России на следующей неделе – МИД Германии
12:00, 11 марта 2014Политика
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет, что страны Евросоюза уже 17 марта могут обсудить приятие санкционных мер против России, если официальная Москва не поменяет своей позиции по ситуации в Украине.
ЕС может подготовить ряд санкционных мер против России на следующей неделе – МИД Германии/ REUTERS
"Если выходные пройдут без видимых изменений в поведении России, то тогда в понедельник в Европейском совете нам придется обсудить следующую ступень мер", - сказал он во время визита по странам Балтии, которые входят в Евросоюз и обеспокоены происходящим в Украине, сообщает агентство Рейтер.
"Мы не хотим конфронтации, но действия российской стороны, к сожалению, ставят нас перед необходимостью подготовиться, как я только что отмечал", - сказал Штайнмайер журналистам в Таллине.
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