ЕС может подготовить ряд санкционных мер против России на следующей неделе – МИД Германии

"Если выходные пройдут без видимых изменений в поведении России, то тогда в понедельник в Европейском совете нам придется обсудить следующую ступень мер", - сказал он во время визита по странам Балтии, которые входят в Евросоюз и обеспокоены происходящим в Украине, сообщает агентство Рейтер.

"Мы не хотим конфронтации, но действия российской стороны, к сожалению, ставят нас перед необходимостью подготовиться, как я только что отмечал", - сказал Штайнмайер журналистам в Таллине.