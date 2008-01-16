Ехануров: идея Тимошенко сделает правительство «общим врагом»

Министр обороны Юрий Ехануров считает, что введение почасовой оплаты труда, в частности для шахтеров, обернется серьезными проблемами для правительства.

Об этом он заявил на заседании Кабинета министров в среду, комментируя намерение премьер-министра Юлии Тимошенко ввести такой режим оплаты труда на шахтах.

"Я изучал тему перехода на почасовую оплату труда и считаю, что это будет довольно серьезной проблемой, поскольку это сразу консолидирует профсоюзы", - сказал Ехануров.

"У них будет общий враг – правительство Украины, и одна цель – выбить дополнительные суммы средств на премии и т.п. Сегодня они работают по отдельным шахтам, а в случае введения почасовой оплаты произойдет консолидация сил и мы снова получим "гостей" под домом правительства ", - считает он

Ехануров отметил, что в программу деятельности правительства следует включать не сам пункт о введении почасовой оплаты работы, а обязательство тщательно изучить и отработать этот вопрос.

Также он посоветовал обязательно провести консультации с зарубежными специалистами, в частности польскими.

В то же время, премьер-министр Юлия Тимошенко отметила, что действующая на сегодняшний день "сдельная" оплата труда шахтеров ставит их в такие условия, что они вынуждены "чтобы заработать копейку, пренебрегать системой безопасности, загрублять датчики и т.п.".

"Сегодня мы поставили шахтеров в такую модель труда, что чтоб заработать, они должны потерять свою жизнь. Сегодня речь идет о том, что средняя заработная плата шахтеров во всех странах мира практически в три раза выше, чем у нас. И если мы говорим о почасовой оплате труда, то здесь речь идет о европейских стандартах", - подчеркнула она.

Также премьер отметила, что разговаривала о введении почасовой оплаты труда с шахтерами шахты имени Засядько. По ее словам, они "горячо поддерживали такой подход увеличения заработной платы".

Украинская правда