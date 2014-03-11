В район Перекопа российские военные перебросили 22 артустановки

Руководитель Центр военно-политических исследований Дмитрий Тимчук сообщил об этом на своей странице в Facebook.

Читайте такжеОБСЕ не рассматривает приглашение из Крыма на референдумПо информации Тимчука, в район Джанкоя прибыло 60 единиц военной техники, в томи числе реактивная система залпового огня «Град». «На аэродромы ЧФ РФ в Крыму продолжает прибывать с территории России вертолеты Ми-8 и Ми-24. По нашим данным, летчики ЧФ РФ отстранены от полетов. Все полеты над Крымом сегодня осуществляют военные летчики, прибывшие из России», - отметил он.