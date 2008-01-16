Сенатор США дал Украине дельный совет

Сенатор США, председатель сенатского комитета по международным делам Ричард ЛУГАР советует Украине проводить поиск собственных нефтяных и газовых ресурсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор сказал на пресс-конференции в среду.

«Мой совет Украине – проводить политику лучшего поиска нефтяных и газовых ресурсов, которые есть в самой Украине, которые не так легко найти и разработать, но есть такая возможность», - сказал он.

Он сообщил, что одной из целей его визита в Украину, а также Азербайджан, Туркменистан и Казахстан заключалась в поощрении к установлению более дружеских связей в вопросе энергетического сотрудничества.

По его словам, во время визита, в частности, обсуждался вопрос о транспортировке энергоносителей в обход России и Ирана. Речь «шла о том, что эти страны могли бы поставлять энергоносители так, чтобы они шли по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан», - сказал он.

По его словам, высказывались также мнения о других альтернативных маршрутах, а также о необходимости диверсифицировать экспортные возможности этих стран.