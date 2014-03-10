МВД опровергает информацию о захвате телекомпании в Луганске
Луганская милиция заявляет, что захвата телекомпании ИРТА не было. Об этом сообщает управление по связям с общественностью МВД Украины.
По сообщению правоохранителей, сегодня в 9 утра группа лиц, около 30-ти человек, которые митинговали под Луганской облгосадминистрацией, пошли к частной телекомпании, принадлежащей гражданину Ландику.
«По их информации, в этом здании находился народный депутат Олег Ляшко. Митингующие требовали от руководства канала встречи с народным избранником», - сообщил глава луганской милиции Владимир Гуславский.
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По словам правоохранителя, представители телекомпании предложили инициативной группе в составе 5-ти человек пройти в помещение и осмотреть его, чтобы убедиться, что Ляшко там нет, что и сделали митингующие.
«Однако, увидев, что все же того, кого они ищут, там нет, они потребовали выйти в эфир на этом телеканале. Работники телекомпании отказали активистам, мотивируя это тем, что это частный канал», - сообщают в милиции.
Все это время на месте находились правоохранители, которые осуществляли охрану общественного порядка.
После того, как эти люди покинули помещение телеканала, в Ленинский райотдел милиции города Луганска поступило заявление от работницы телекомпании о том, что у нее пропал кошелек. По данному факту правоохранители проводят проверку.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Луганске толпа людей выбила входные двери НТРК «ИРТА», заняла все кабинеты, вынесла огнетушители и угрожала сжечь телекомпанию, если им не отдадут для уничтожения исходные материалы для сюжета о вчерашнем захвате здания ОГА.
Здание телекомпании «ИРТА» в Луганске удалось освободить от захватчиков примерно через два часа. В здании разбиты двери, избит охранник, повреждена студия.
«Милиция бездействовала. Силовики просто стояли внизу и смотрели на все происходящее», - сказала директор НТРК «ИРТА» Каролина Полтавская, отметив, что искать выход из ситуации работникам телекомпании пришлось самостоятельно.
Как стало известно, причиной захвата телекомпании стала демонстрация в спецрепортаже реальной картины, сложившейся в Луганске – захват группой провокаторов с российскими флагами облгосадминистрации, нападение на мирных горожан.