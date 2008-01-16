Лугар убежден, что Украина в этом году станет членом ВТО

Сенатор США, председатель сенатского комитета по международным делам Ричард ЛУГАР считает, что Украина может стать членом Всемирной торговой организации в этом году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сенатор сказал на пресс-конференции в среду.

«Экономическое развитие Украины проходит очень успешно, и это полностью обосновывает членство Украины в ВТО в этом году», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО определил задачей правительству, парламенту и Секретариату Президента вступление Украины в ВТО в феврале 2008 года.

Раньше центральный офис ВТО сообщал, что вступление Украины в организацию может состояться на заседании Генерального совета ВТО, которое состоится 7-8 февраля в Женеве. Вопрос таможенных тарифов с ЕС остается последним в рамках переговоров о вступлении Украины в ВТО.

10 января во время встречи Президента с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и Председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ было принято решение, что в Брюссель будет направлена группа, которая снимет все разногласия между Украиной и ЕС что касается экспортных пошлин.

14 января председатель представительства Европейской Комиссии в Украине Иен БОУГ заявил, что Евросоюз не выдвигал в конце 2007 года и не намерен выдвигать в текущем году никаких новых требований к Украине в рамках ее вступления в ВТО.