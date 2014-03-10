Черновицкие ветераны Афганистана готовы защищать Украину

В этом 10 марта во время пресс-конференции заверили руководители Черновицкой областной и ряда районных организаций ветеранов Афганистана, передает корреспондент УНИАН.

По словам и.о. главы Черновицкой областной организации ветеранов Афганистана Петра Рацы, агрессия России в отношении Украины однозначно должна быть осуждена. Однако, бывшие участники боевых действий убеждены, что конфликт должны уладить политики. «Не надо нас пугать оружием. Мы осуждаем действия России в Крыму, потому что это реальная угроза потерять часть Украины», - отметил Раца.

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Он добавил, что несмотря на разные политические предпочтения, ветераны Афганистана едины в том, что войны не должно быть, конфликт не должен разъединить участников боевых действий в Афганистане. «Мы имеем собратьев и в России, этот конфликт не должен нас разъединить. Надеюсь, что ветеранам Афганистана из двух стран хватит смелости стать стеной между сторонами конфликта», - отметил Раца.

Ветераны Афганистана заявили, что готовы снова взять оружие в руки чтобы защитить Украину. «Действия России - это очередная интервенция. Позиция афганского движения - мы не хотим братоубийственной войны. Но если надо, мы готовы защищать нашу землю, мы умеем это делать, мы знаем, как воюют русские - они умеют только свой народ бить», - сказал председатель Черновицкой областной организации партии ветеранов Афганистана Юрий Шутак.